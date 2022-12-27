В МИД отреагировали на скандал с новым послом Украины в Болгарии без дипломатического опыта

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с назначением на должность посла в Болгарии гештальт-терапевта и специалиста по драгоценностям Олеси Илащук. В ведомстве отметили, что у нее есть необходимое для этой должности образование.
В комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины, сообщается, что Илащук училась на кафедре международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
Новоназначенный посол получила диплом с отличием по специальности "Страноведение", имеет квалификацию специалистки по международным отношениям и переводчицы. Также Илащук свободно владеет английским языком.
Правительство Болгарии оценило ее кандидатуру и без промедлений предоставило дипломатке агреман – предварительное согласие правительства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациям и образам и следует судить о работе посла за границей", – добавили в МИД.
Как сообщал Главред, указ о назначении Олеси Илащук послом Украины в Болгарии Владимир Зеленский подписал 23 декабря. Она уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.
Илащук не имеет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях.
Как сообщал Главред, российские оккупанты сменили "гауляйтера" во временно захваченном Мариуполе. Теперь им "назначен" экс-мэр Иркутска и Якутска и первый вице-премьер правительства Республика Саха (Якутия) Дмитрий Бердников.
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