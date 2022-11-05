Агрессоры "назначили" новым гауляйтером Мариуполя бывшего мэра-коррупционера Якутска и Иркутска

Агрессоры "назначили" новым гауляйтером Мариуполя Дмитрия Бердникова / https://ua.depositphotos.com и Петр Андрющенко

Агрессоры из РФ сменили "гауляйтера" во временно захваченном Мариуполе. Теперь им "назначен" экс-мэр Иркутска и Якутска и первый вице-премьер правительства Республика Саха (Якутия) Дмитрий Бердников. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Знакомьтесь. Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин из края оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска. Финальный удар по группировке Саблина/Иванова от фсбшников группы прикрытия Пушилина", – говорит он.

В Мариуполе, говорит Андрющенко, новый "гауляйтер" уже на следующей неделе начнет "чистки". С собой он привезет замену для коллаборантов, которые предали Украину ради "постов" в оккупационных "органах власти".

"Смена руководства – это полный сюрприз для коллаборантов Мариуполя. При том, что с понедельника большинство коллаборантов – заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены. Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже", – отметил Андрющенко.

Интересно, говорит чиновник, что еще в 2019-м жители Иркутска требовали отставки Бердникова с поста мэра ‒ поскольку он уничтожал общественного транспорта, отжимал бизнесы и довел до того, что все дороги, оказались в сплошных ямах.

По словам Андрющенко, все "кадровые перемены" в Мариуполе обусловлены масштабными хищениями, которые совершали местные коллаборанты. И то, что они полностью провалила подготовку почти полностью разрушенного города к зимнему периоду.

Напомним, ранее 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

А стране-агрессору, России, в свою очередь вернули кума диктатора Путина ‒ Виктора Медведчука. И 55 российских оккупантов.

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