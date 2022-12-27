ВСУ заканчивают второй этап оборонительной операции. И могут перейти к наступлению, если придет достаточная военная помощь, сказал Игорь Романенко.

Генерал Романенко назвал условие, при котором ВСУ начнут мощное наступление / коллаж фото УНИАН

На данный момент ВСУ на финальной стадии второго этапа оборонительной операции. А третий, наступательный, этап стартует тогда, когда армия страны-агрессора, России, потеряет любую возможность захватывать новые территории. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко.

Он говорит, что окно возможностей для наступления украинской армии может появиться в период до начала февраля 2023. Однако, говорит Романенко, для финального успеха ВСУ понадобится мощная военная помощь от западных союзников.

"Первая наступательная операция врага и, соответственно, первая оборонительная операция наших Сил обороны была на севере, когда противник пытался осуществить блицкриг, вторая – на востоке и юге нашей страны. Наша операция завершится как оборонительная тогда, когда своими усилиями, боевыми действиями мы переведем всю армию врага в состояние прекращения ведения наступательных действий, то есть к обороне. В том числе в районе Бахмута и вокруг него, на юге и востоке", – объяснил генерал-лейтенант.

Романенко подчеркнул, что для успешного наступления Украине необходимы резервы и достаточное количество вооружений.

"Что касается противника, то он может быть готов к новому наступлению в начале феврале, плюс-минус неделя. То есть они могут закончить свою вторую наступательную операцию тем, что перейдут к обороне, а потом будут планировать и проводить третью наступательную операцию, к которой они готовят стратегические силы", – подытожил он.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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