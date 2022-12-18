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Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступление

18 декабря 2022, 11:45
Следующая контратакующая операция ВСУ должна начаться до наступления весенней распутицы, считает американский военный эксперт Лиам Коллинз.
Танки
Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступление / коллаж фото УНИАН

ВСУ необходимо множество времени – для того, чтобы перегруппироваться, пополнить запасы боекомплекта и личный состав, а также спланировать предстоящую крупномасштабную контрнаступательную операцию. Об этом говорится в колонке директора Института современной войны в Вест-Пойнте (США) Лиама Коллинза для портала "Новое время".

Как говорит он, ВСУ понадобилось полгода, чтобы массированно перейти в контрнаступление на позиции русских оккупантов.

"Одна из причин — то, что Украине пришлось ждать несколько месяцев прибытия на ее базы обещанной западной помощи. На мой взгляд, существенным фактором является длительный срок, необходимый для планирования крупных контрнаступлений и размещения снабжения, оборудования и сил", — рассказал он.

Как пишет Коллинз, то, что украинская армия проводила контратаки в Харьковской и Херсонской областях по очереди, говорит − сил для одновременных крупномасштабных контратак у Киеве пока не хватает.

"Украине нужно время, чтобы перегруппироваться, переоснаститься и спланировать свою предстоящую крупномасштабную операцию. Таким образом, кажется разумным, что придется подождать по меньшей мере от 30 до 45 дней, а то и больше, прежде чем она будет готова к следующему контрнаступлению, которое произойдет в разгар зимы", — говорит он.

Коллинз напомнил − атаковать зимой крайне непросто, но передвижение по бездорожью весной будущего года может для ВСУ стать крайне проблематичным – и в этом русские оккупанты уже убедились во время своего вторжения

"Кажется разумным заключить, что Украина, возможно, захочет начать свое следующее контрнаступление, пока земля еще замерзла, а боевой дух российских войск находится на самой низкой отметке с момента вторжения", — подытожил специалист.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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