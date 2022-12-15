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ВСУ готовят "котел": в CIT назвали направление и сроки нового контрнаступления

15 декабря 2022, 22:35
Действия украинских военных направлены на то, чтобы разрушить поставки и структуру командования оккупантов.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ могут перейти в новое контрнаступление, не исключил Кирилл Михайлов / 93-я ОМБр Холодный Яр

Действия ВСУ в Мелитополе Запорожской области напоминают подготовку поля боя, похожую на ту, которая проходила в Херсоне и его окрестностях до деоккупации города, заявил аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Действия украинских военных направлены на то, чтобы разрушить поставки и структуру командования оккупантов, что должно облегчить действия сухопутных сил, если они пойдут в наступление, подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Аналитик считает, что наряду с линией Сватово-Кременная, Запорожское направление — одно из двух очевидных направлений, где украинские силы могут развивать наступление.

Он предполагает, что фронт на Запорожском направлении оборудован оккупантами фортификационными сооружениями только на каких-то стратегических направлениях. Например, город Мелитополь, что соответственно дает возможность украинским мобильным механизированным силам обходить и создавать так называемые котлы, окружать россиян, или заставлять их отходить.

Михайлов добавил, что для развития наступления на Запорожском направлении необходимо дождаться, когда замерзнет почва, что будет способствовать движению колесной техники, поставляемой Украине западными партнерами, и грузовиков, подвозящим топливо и боеприпасы, без которых невозможны никакие глубокие наступательные действия.

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.

О новой "бавовне" в Мелитополе рассказал мэр города Иван Федоров.

По его данным, около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

"Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей кто оказался 200-м", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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