Ответка за ракетный террор: на Брянщине уничтожена российская установка С-300

В Брянской области уничтожена установка зенитно-ракетной системы РФ С-300 в результате атаки беспилотников.
Отметим, что вражеская ЗРК была уничтожена в ходе массированной ракетной атаки РФ по Украине в четверг, 29 декабря. О "бавовне" на Брянщине пишет Telegram-канал ASTRA.
"В Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300", – подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что ЗРК страны-агрессора был уничтожена в Унечском районе Брянской области.
При этом уточняется, что некие БПЛА "сбросили взрывные устройства по позициям" российского минобороны.
"В результате была выведена из строя установка С-300", – добавили в ASTRA.
Напомним, ранее сообщалось, что мощные взрывы прогремели утром в четверг, 29 декабря, в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишут в РФ.
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