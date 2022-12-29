Ответка за ракетный террор: на Брянщине уничтожена российская установка С-300

Вражеская ЗРК была уничтожена в ходе массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Установка РФ С-300 уничтожена в Брянской области / УНИАН, mil.ru

В Брянской области уничтожена установка зенитно-ракетной системы РФ С-300 в результате атаки беспилотников.

Отметим, что вражеская ЗРК была уничтожена в ходе массированной ракетной атаки РФ по Украине в четверг, 29 декабря. О "бавовне" на Брянщине пишет Telegram-канал ASTRA.

"В Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300", – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что ЗРК страны-агрессора был уничтожена в Унечском районе Брянской области.

При этом уточняется, что некие БПЛА "сбросили взрывные устройства по позициям" российского минобороны.

"В результате была выведена из строя установка С-300", – добавили в ASTRA.

Напомним, ранее сообщалось, что мощные взрывы прогремели утром в четверг, 29 декабря, в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишут в РФ.

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