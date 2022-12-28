Были единственными сыновьями у родителей: двух братьев из Черкащины убил вражеский артобстрел

Погибшим защитникам было 24 и 26 лет. Они служили вместе и боролись с врагами на Херсонщине.

Погибшие украинские военные Виктор и Константин Кравченко/ Facebook Христиновская городской совет

В боях за Украину погибли двое родных братьев из Черкасской области – Виктор и Константин Кравченки.

В родном городе Христиновка погибших воинов будут встречать в среду, 28 декабря. Местные жители планируют создать живой коридор для встречи павших защитников Украины. Похоронят братьев на местном кладбище. Об этом сообщил Христиновский городской совет.

Виктору было 24 года, Константину – 26 лет.

"Старшие солдаты Виктор и Константин Кравченки погибли 23 декабря во время артиллерийского обстрела на Херсонщине", – сообщила пресс-секретарь Территориального центра комплектования в Черкасской области Алина Кривошея в комментарии "Суспильному".

В местных СМИ рассказали, что воины прошли Бахмут, а смерть их постигла на Херсонщине. Кроме двух сыновей, больше детей у родителей не было.

Напомним, на границе с Брянской областью РФ погибла группа украинских воинов. Четверо военнослужащих – Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов – ушли из жизни во время выполнения боевого задания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Еленовке погиб защитник Мариуполя, который хотел жениться и спасти маму от рака. Станислав Артеменко был бойцом полка "Азов". Дома его ждала невеста и больная онкологией мама. Стас мечтал стать профессиональным боксером и вылечить мать.

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