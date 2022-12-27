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В Еленовке погиб защитник Мариуполя: он хотел жениться и спасти маму от рака

27 декабря 2022, 14:55
По словам его друга, Станислав Артеменко в Еленовке умирал от потери крови после взрыва, его не отвезли в больницу и не спасли.
Станислав Артеменко
Станислав Артеменко погиб во время теракта в колонии в Еленовке / Instagram Никиты Трубчанина

Станислав Артеменко - боец полка Азов и защитник Мариуполя - погиб в результате российского теракта в Еленовке. Дома его ждала невеста и больная онкологией мама. Стас мечтал стать профессиональным боксером и вылечить мать. Его лучший друг Никита Трубчанин создал на сайте на официальном сайте президента петицию, чтобы погибший боец получил звание Героя Украины.

По словам его друга, Станислав окончил машиностроительный техникум и очень хотел стать пограничником, но у него были проблемы со спиной.

"Стас любил автомобили, любил водить. До полномасштабных военных действий хотели с ним заниматься машинами. Вообще жизнь у него была очень трудная. Он из бедной семьи, у него никогда не было денег, бабушка с мамой тянули, как могли. При этом мама тяжело болела. Он очень хотел вылечить мать, поэтому нужно было зарабатывать денежку, поставить на ноги себя и ее, чтобы она жила. Был момент, когда мы с ним влетели очень сильно и нужны были деньги. Он поехал работать за границу. А когда приехал, я ему говорю, мол, чем туда-сюда мотаться каждые три месяца, может, попробуй еще раз пройти медкомиссию, чтобы отправиться служить", - рассказал Никита изданию Obozrevatel.

Стас принял решение вступить в полк "Азов". Ему очень нравилось там служить, так как у полка была четко сформулирована боевая задача, и людей учили своему делу – воевать.

После окончания контракта в "Азове" двое друзей хотели вместе вступить во Французский легион, но началось полномасштабное вторжение РФ. Связь между собой друзья держали через невесту Стаса Аню - перед войной он сделал девушке предложение.

"Аня рассказала, что в Мариуполе он получил ранение в ногу, из его роты осталось в живых всего два человека. Но когда они уже были на Азовстали, то даже с ранением Стас постоянно рвался на задания. И выполнял поставленные перед ним задачи. После того, как они вышли с "Азовстали", их посадили в Еленовку", - рассказал Никита.

По его словам, когда произошел взрыв в Еленовке, никакой официальной информации сначала не было. Никита говорит, что на видео увидел тело, по силуэту похожее на Стаса, но ждал когда из плена освободят первых военных, защищавших "Азовсталь", чтобы точно узнать о судьбе своего друга.

"Когда их выпустили, командир Стаса подтвердил, что он мертв. Погибшие ребята, тела которых можно было опознать и которых вернули, были похоронены. А сгоревших будут сопоставлять с ДНК и только после этого узнают, чьи это тела (… ) Как мне сказали, в Еленовке он умирал от потери крови после взрыва, его не отвезли в больницу и не спасли", - рассказал Никита.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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