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"Россия - сумасшедший сосед": Данилов рассказал, будет ли ракетный удар на Новый год

27 декабря 2022, 23:57
Данилов убежден, что у РФ не осталось ресурсов для долгосрочного продолжения ракетного террора.
Алексей Данилов
Алексей Данилов рассказал, будет ли ракетный удар по Украине на Новый год / УНИАН

Российские оккупанты могут устроить массированный ракетный удар по Украине в канун Нового года. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он добавил, что Россия является "сумасшедшим соседом", от которого можно ждать чего угодно.

"Мы точно знаем, что в России уже не так много осталось ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он так же осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Алексей Данилов ракетный удар
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