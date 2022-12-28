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"РФ проиграла уже сегодня": три шага со стороны США способны завершить войну – экс-главком силами НАТО

28 декабря 2022, 06:49
Генерал выразил надежду, что война в Украине закончится в 2023 году. Однако есть риск, что она может затянуться.
Украинские военные, ВСУ, генерал Джеймс Джонс, флаг США
Три шага со стороны США способны завершить войну, уверен экс-главком силами НАТО/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия, УНИАН

Страна-агрессор Россия уже проиграла войну против Украины, однако признавать этого она не хочет. Окончательно завершить войну могли бы Соединенные Штаты, если бы выполнили три важных шага.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Джонс в интервью "Голосу Америки". Он отмечает, что Запад уже осознает приближение неизбежного проигрыша РФ в войне.

"Она (Россия – ред.) была вынуждена отступить, хоть она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, в НАТО, и в США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами", – отмечает Джонс.

Генерал выразил надежду, что война в Украине закончится в 2023 году. Однако он отметил, что она может затянуться.

Джонс выразил мнение, что если РФ будет готова вести переговоры об урегулировании, которое было бы приемлемым для украинского народа, то нужно достичь обязательств со стороны Москвы не врываться в другие страны.

По его словам, самые главные вещи, которые должны делать США для помощи Украине – это предоставлять помощь украинской армии для борьбы против российских оккупантов и приобщиться к восстановлению поврежденной инфраструктуры Украины.

Кто такой Джеймс Джонс

Джеймс Логан Джонс-младший – американский военный, полный (четырехзвездный) генерал морской пехоты США в отставке.

Возглавлял командование США в Европе (COMUSEUCOM). С 2003 по 2006 он был главнокомандующим силами НАТО в Европе, 32-м главой корпуса морской пехоты США с июля 1999 по январь 2003. Джонс ушел в отставку 1 февраля 2007 после 40-летней военной службы. После отставки из корпуса морской пехоты Джонс остался вовлеченным в вопросы национальной безопасности и иностранной политики, в частности, был советником по национальной безопасности США, пишет Википедия.

Он назвал три шага, выполнение которых Соединенными Штатами поможет приблизить завершение войны.

"Когда этот конфликт закончится, как бы он ни закончился, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Вот три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: быстрая поставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только всё это станет реальностью, эта битва завершится", – отмечает генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 год должен стать решающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Он добавил, что украинская власть полностью осознает, с какими проблемами может столкнуться и каких результатов нужно достичь.

Напомним, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев назвал главные риски для Украины в 2023 году. В новом 2023 году велика вероятность того, что война в Украине может быть поставлена на паузу.

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