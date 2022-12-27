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Устроили "фейерверк": ВСУ мощно уничтожили российских топ-офицеров

27 декабря 2022, 20:55
Украинские защитники разбомбили военный штаб российских оккупантов.
Устроили 'фейерверк': ВСУ мощно уничтожили российских топ-офицеров
ВСУ уничтожили российских топ-офицеров / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Украинские военные накрыли огнем военный штаб российских оккупантов. В результате "фейерверка" сразу "денацифицировались" по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"До 7 человек составили санитарные потери", - написал Штефан.

По его данным, среди "двухсотых" оказались:

  • новоназначенный командир бригады,
  • начальник разведки бригады,
  • начальник артиллерии бригады,
  • другие офицеры управления.

Пока не сообщается, где именно произошла "бавовна". Все подробности "Штирлиц" пообещал позже.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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