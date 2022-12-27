Устроили 'фейерверк': ВСУ мощно уничтожили российских топ-офицеров

Украинские военные накрыли огнем военный штаб российских оккупантов. В результате "фейерверка" сразу "денацифицировались" по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"До 7 человек составили санитарные потери", - написал Штефан.
По его данным, среди "двухсотых" оказались:
- новоназначенный командир бригады,
- начальник разведки бригады,
- начальник артиллерии бригады,
- другие офицеры управления.
Пока не сообщается, где именно произошла "бавовна". Все подробности "Штирлиц" пообещал позже.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.
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