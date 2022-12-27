Устроили 'фейерверк': ВСУ мощно уничтожили российских топ-офицеров

Украинские защитники разбомбили военный штаб российских оккупантов.

ВСУ уничтожили российских топ-офицеров / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Украинские военные накрыли огнем военный штаб российских оккупантов. В результате "фейерверка" сразу "денацифицировались" по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"До 7 человек составили санитарные потери", - написал Штефан.

По его данным, среди "двухсотых" оказались:

новоназначенный командир бригады,

начальник разведки бригады,

начальник артиллерии бригады,

другие офицеры управления.

Пока не сообщается, где именно произошла "бавовна". Все подробности "Штирлиц" пообещал позже.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

Другие новости: