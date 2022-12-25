Швалев уехал в пакете: ВСУ ликвидировали начальника российских разведчиков

Украинские военные ликвидировали заместителя начальника российских разведчиков Евгения Швалева. Об этом сообщает украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Швалев был заместителем начальника штаба по разведке 12-й гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России.
"Швалев Евгений успешно демобилизован", - написал Штефан.
Глава муниципалитета Ришат Мансуров подтвердил ликвидацию Швалева и сообщил, что он был родом из Чишминского района Башкортостана. Оккупанта похоронили в пятницу, 23 декабря.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.
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