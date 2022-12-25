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Швалев уехал в пакете: ВСУ ликвидировали начальника российских разведчиков

25 декабря 2022, 13:20
Заместитель начальника российских разведчиков Евгений Швалев был родом из Башкортостана.
ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировал начальника российских разведчиков / Коллаж фото Анатолий Штефан, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные ликвидировали заместителя начальника российских разведчиков Евгения Швалева. Об этом сообщает украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Швалев был заместителем начальника штаба по разведке 12-й гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России.

"Швалев Евгений успешно демобилизован", - написал Штефан.

Глава муниципалитета Ришат Мансуров подтвердил ликвидацию Швалева и сообщил, что он был родом из Чишминского района Башкортостана. Оккупанта похоронили в пятницу, 23 декабря.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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