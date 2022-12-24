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"Риск высок": в РФ заговорили о непосредственной войне с США

24 декабря 2022, 00:19
Послу РФ в Вашингтоне показалось, будто американские политические обозреватели говорят о необходимости "активизировать войну США против РФ через посредников"
Россия США, флаг
В РФ заговорили о войне с США / pixabay

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о якобы высоком риске прямых столкновений на фронте между США и РФ. Об этом он заявил российским пропагандистам.

"Мы подчеркиваем, что риск столкновениями между двумя крупными государствами (США и РФ - Главред) высок", - отметил посол.

Ему также показалось, будто США уже ведут "прокси-войну против РФ" и якобы Америка и Киев "не готовы к миру". Такой вывод он сделал из визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Сегодня никто не скрывает подлинных целей Белого дома в его политике по отношению к нам. На всех телеканалах политические обозреватели говорят о необходимости активизации войны США против РФ через посредников", — заявил представитель государства-агрессора, добавив, что такая "прокси-война уже ведется ... Российско-американский диалог вошел в ледниковый период", - сказал Антонов.

Визит Зеленского в США

На днях в Белом доме сделали заявление, согласно которому Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею ЗРК Patriot. Обучать использованию ПВО украинцев будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - указывалось в сообщении.

Позже глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов из выделенных Украине $1,85 млрд. пойдут на системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Зеленский и Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

"Чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше", - добавил Путин.

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