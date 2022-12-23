"Захлебнется в бунтах": в РФ начнутся массовые беспорядки после поражения в Украине - Подоляк

После того как россияне поймут, что РФ проиграла на фронте в Украине, там могут начаться массовые беспорядки. В России простые люди перестанут бояться политической элиты из-за её бессилия. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает FREEДОМ.
"Российская Федерация должна захлебнуться в бунтах ... Бунты начнутся, когда эта элита будет раздражать общество своей трусостью или своими паническими настроениями", — говорит Подоляк.
Он убежден, что именно на фоне поражения армии РФ россияне потеряют страх и начнут проявлять "самые низкие свои качества", но это уже будет происходит на территории их страны.
"Грабить, мародерить, банкоматы разбивать. Вы увидите падение, окончательное падение российской неоимперии и, соответственно, мы с вами можем ожидать на этом месте появления другого типа государства. Оно не будет демократическим, но, по крайней мере, на время будет менее агрессивным", - объяснил Подоляк.
Развал России
Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.
Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.
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