Еще и медаль дали: в Украине ликвидировали вагнеровца-рецидивиста с десятилетним криминальным стажем

В 2014 году его впервые осудили за побои и причинение вреда здоровью, в 2018 году он освободился из колонии строгого режима.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В Украине был ликвидирован костромской уголовник-рецидивист с десятилетним криминальным стажем.

Заключенный Андрей Чечуров состоял в ЧВК "Вагнера", хотя должен был отбывать срок за кражу и сбыт наркотиков, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе

"Некролог был опубликован еще 23 ноября в соцсетях. На сайте Шарьинского районного суда сохранились данные о судимостях Чечурова. В 2014 году его впервые осудили за побои и причинение вреда здоровью, в 2018 году он освободился из колонии строгого режима и спустя три года снова стал фигурантом уголовного дела", - сообщил расследователь.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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