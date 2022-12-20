Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

На войне в Украине был ликвидирован кадыровец Беслан Арзамиев. Тиктокера закончил снимать видео в Донецкой области.
Ликвидированный оккупант был уроженцем села Ножай-Юрт в Чечни, рассказал OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ссылаясь на публикацию в Северокавказских Telegram-каналах.
"Судя по приведенному фото ликвидированный Тик-Ток-Овец действительно носил фамилию Арзамиев, но с именем точно путаница, так как с таким сочетанием ФИ найти никого не удалось", - отметил расследователь.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.
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