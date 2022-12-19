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ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

19 декабря 2022, 15:59
На войну в Украину он пошел добровольцем. У него осталась вдова и трое детей
Ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени / t.me/OSINTGeorgia

В Украине ликвидирован житель Кирово-Чепецка 36-летний Никита Котенёв. На войну он пошел добровольцем.

Оккупант ранее учился в кадетском классе, а после проходил обучение в московском высшем командном училище, ну судя по всему так и не доучился, рассказал OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

"Котенёв записался на "сво" добровольно, ликвидирован еще 3 октября 2022 года. Из неофициального - у Котенёва осталась вдова и трое детей", - отметил он.

Ликвидированный оккупант с семьей
Ликвидированный оккупант с семьей / t.me/OSINTGeorgia

Еще до смерти оккупант публиковал в соцсетях фото, на котором стоял с плакатом "готов драться за пельмени".

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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