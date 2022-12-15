"Сорвал большой куш": ВСУ ловко ликвидировали оккупанта с темным прошлым

Примерно 4 месяца назад экс-инкасстор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

ВСУ ликвидировали оккупанта с темным прошлым / OSINT Georgia

Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченка, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан).

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, в 2015 году 26-летний инкассатор Богаченко выстрелил из табельного оружия в ногу напарника и скрылся на инкассаторском автомобиле с кушем в 68 млн. рублей.

Позже полицейские задержали инкассатора-неудачника и его сообщников. Богаченко было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Примерно 4 месяца назад экс-инкасстор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины. Однако оккупант воевал не долго, 16 ноября его ликвидировали. Домой он вернулся в черном пакете.

Напомним, недавно вооруженные силы Украины ликвидировали учителя русской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". За убийства украинцев захватчик был удостоен российских государственных наград.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко - бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик умер возле Кременной Луганской области.

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