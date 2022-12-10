Приехал убивать земляков: ВСУ ликвидировали экс-депутата облдумы из Саратова родом из-под Киева

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко – бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик погиб возле Кременной Луганской области.
Кононенко отправился на войну без боевого опыта. Он раньше даже не служил в армии. О его гибели сообщили в соцсетях.
Захватчик был родом из Борисполя Киевской области, его родители были военными. Он окончил школу №8 в Борисполе, после чего вместе с родителями переехал в Саратов. Там окончил Саратовский политехнический институт по специальности "Производство строительных изделий и конструкций".
Оккупант длительное время работал в строительной отрасли на различных должностях, затем был депутатом Саратовской областной думы пятого созыва. В 2013 году отказался от мандата. Был поклонником шахмат, поэтому часто оказывал помощь в организации турниров и поиске спонсоров.
Последнее место работы Кононенко – "Роснефть". Оттуда он уволился весной 2022 года.
На войну захватчик отправился в начале октября, но не продержался там долго – 16 ноября его ликвидировали.
В оккупанта остались жена и двое сыновей.
Ранее сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован оккупант, который добровольцем отправился на войну. Дома его не дождались жена и трое детей. Обстоятельства гибели не раскрываются. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону "СВО" в июне, то есть до мобилизации – добровольно.
Напомним, украинские военные ликвидировали на фронте 45-летнего бездетного оккупанта-добровольца Ивана Муханова. У него с женой Екатериной не было детей, и теперь вдова хочет родить от своего покойного мужа при помощи замороженного биоматериала.
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