"Я по-прежнему у руля": СМИ выяснили, зачем Путин вылез из бункера и часто выходит на публику

В ноябре российский диктатор Путин провел только одно расширенное публичное мероприятие. В декабре же хозяин Кремля неоднократно появлялся перед камерами.

Путин стал чаще появляться на публике / kremlin.ru

В последнее время российский диктатор Владимир Путин стал чаще появляться на публике и активно коммуницировать с пропагандистскими СМИ. Таким образом, хозяин Кремля хочет показать, что он здоров, бдителен и все контролирует. Об этом говорится в статье The New York Times под названием "Ключевой посыл болтливого Путина: я по-прежнему у руля" (A Chatty Putin’s Underlying Message: I’m Still in Charge).

Большая часть комментариев Путина за последнюю неделю повторяла его прежние позиции, а многое из того, что он говорил, было ложью.

"Тем не менее, череда его выступлений сама по себе была посланием: президент, который, несмотря на проседание экономики из-за санкций и огромные военные потери России, пытается изобразить себя здоровым, бдительным и все еще у власти", - пишут журналисты.

В ноябре Путин провел только одно расширенное публичное мероприятие, при этом его отсутствие на публике Кремль не комментировал. В декабре же диктатор неоднократно появлялся перед камерами. Так, 7 декабря Путин заявил, что "националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины".

Позже он оправдывал нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины вопросом "но кто это начал?", намекая на причастность Киева к взрывам на Крымском мосту.

Путин с бокалом и под шофе / скриншот

В сети некоторые пользователи выразили удивление тем, что Кремль опубликовал эти кадры, учитывая, что Путин, чья трезвость и самообладание являются центральными элементами его тщательно созданного имиджа в России, выглядел так, будто он был навеселе.

Эксперты говорят, что демонстрация хозяина Кремля счастливым и расслабленным была задумкой кремлевских политтехнологов. Поскольку диктатору нужно было показать публике, что все идет хорошо.

NYT также подчеркивает, что Путин "не выразил ни малейшего намека на неуверенность в себе", повторив сравнение "своих завоеваний с завоеваниями Петра Великого".

"Появление новых территорий – значимый для России результат, этот серьезный вопрос Азовское море стало внутренним морем РФ. Еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – заявил "фюрер" 7 декабря.

Во время последнего публичного мероприятия Путин также пытался повлиять на мировую аудиторию, говоря о ядерной доктрине России, и о том, что РФ якобы может изменить свою философию.

"Он просто показывает, в основном правящим кругам России, что продолжает контролировать ситуацию... Когда Путин так много говорит, не так важно, что он говорит", - сказал изданию профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Как сообщал Главред, 5 декабря Путин проехался на автомобиле по Крымскому мосту. Видео опубликовали российские пропагандистские ресурсы.

Путин проехался по Крымскому мосту

/ Скриншот

9 декабря российский диктатор признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше, и объяснил, почему "отложил" это преступное решение.

Также Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины. На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

