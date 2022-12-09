На войну пошел добровольцем: в Украине ликвидирован многодетный отец из Татарстана

На войне в Украине был ликвидирован оккупант, который добровольцем отправился на войну. Дома его не дождались жена и трое детей.
Обстоятельства гибели не раскрываются. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону "СВО" в июне, т.е. до мобилизации - добровольно, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
"Оккупанта поводят в последний путь сегодня 9 декабря. У Луговина остались вдова и трое детей", - отметил расследователь.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.
Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.
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