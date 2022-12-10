"Мощное доказательство, что все идет по назначению": Кислица ответил на истерику РФ по западному оружию

Если РФ так злится из-за предоставления партнерами оружия Украине, значит ее применение эффективно на поле боя, говорит постоянный представитель Украины в ООН.

Кислица ответил на истерику РФ относительно западного оружия/ Facebook Кислица, 14 ОМБр Романа Великого

Попытки страны-агрессора России обвинить Украину в якобы попадании западной оружия из нашего государства в третьи страны – это лишь подтверждение, что это вооружение служит по прямому назначению.

Такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседание Совета Безопасности ООН.

"Это (обвинение со стороны России – ред.) самое мощное и убедительное доказательство того, что всё оружие, которым владеет Украина, служит по своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", – заявил Кислица.

Он подчеркнул, что в Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми западными партнерами. И в этой системе контроля задействованы также иностранные партнеры Украины.

На уровне парламента контроль осуществляет временная специальная комиссия. Президент реализует свои полномочия через СНБО Украины. На правительственном уровне контроль осуществляют Министерство обороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами.

Кислица добавил, что страна-агрессор Россия для большей убедительности заворачивает свою ложь "в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам-членам НАТО стоит нарастить производство оружия. Ведь если они не смогут помогать Украине оружием, наше государство не сможет так легко победить страну-агрессора РФ в войне.

Напомним, власти США сосредоточатся на том, чтобы прерывать поставки иранского оружия в страну-агрессора, Россию, и на поддержке протестующих в Иране, а не на остановленных переговорах по восстановлению международной ядерной сделки.

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