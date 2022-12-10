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Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотниками по территории РФ – The Times

10 декабря 2022, 08:48
Ранее в США боялись, что Путин может применить ядерное оружие или нацелиться на страны НАТО после таких ударов. Но сейчас отношение к ситуации изменилось.
Пожар, дым, беспилотник Стриж
Пентагон дает Украине молчаливое согласие на удары беспилотниками по территории РФ/ Википедия, скрин

Министерство обороны США дает Украине молчаливое согласие на удары беспилотниками по территории страны-агрессора России. В Пентагоне изменили свое мнение относительно того, стоит ли наносить такие удары, после регулярных атак российских оккупантов на критически важную гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты в Украине.

После таких атак в США по-другому посмотрели на эту войну и пересмотрели свою оценку угроз. Об этом пишет британское издание The Times.

Ранее в США волновались по поводу того, чтобы поставки Украине оружия не стало толчком к противостоянию между РФ и НАТО. В Пентагоне опасались, что в случае ударов Украины по территории России страна-агрессор ответит тактическим ядерным оружием или нацелится на соседние страны НАТО. Но сейчас в американском ведомстве начали воспринимать эту ситуацию по-другому.

"Мы до сих пор используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился с первоначального. Сейчас всё по-другому. Это потому, что исчисление войны изменилось вследствие страданий и жестокости, которые украинцы испытывают со стороны россиян", – цитирует издание слова своего источника из Пентагона.

Вашингтон не собирается публично поддерживать удары по территории РФ. Об этом ранее заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, США "не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

Однако источник издания в Минобороны США отмечает, что хоть такие удары официально не поддерживаются Пентагоном, однако Киеву никто прямо не запрещал их наносить. По его словам, Украина сама будет решать, как применять оружие, главное чтобы украинские военные придерживались международных законов войны и Женевской конвенции. При этом собеседник издания подчеркнул, что Украина такие ограничения соблюдает.

Украинские силы пытаются применять для ударов по целям на территории РФ не предоставленне западными партнерами оружие, а собственные разработки, говорится в материале The Times. Например, были модернизированы беспилотники, основанные на советских системах наблюдения Ту-141 "Стриж", разработанных в 1970-х годах.

В материале The Times утверждается, что и Украина, и США достаточно осторожно относятся к ситуации относительно нанесению ударов по территории России. Пентагон отказывается делать любые публичные заявления об атаках, а Киев отказывается брать на себя ответственность.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Президент РФ стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим военным время для восстановления сил, таким образом лишив Украину инициативы

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что российские оккупанты могут "сливать" украинским разведчикам данные о маршрутах полета вражеских ракет. Эту информацию могут продавать оккупанты, которые занимаются программированием этих маршрутов.

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