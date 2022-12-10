Оккупанты "сливают" маршруты полета ракет украинским разведчикам – Жданов

Эксперт также не исключает, что оккупанты раз за разом запускают ракеты одним и тем же маршрутом.

Жданов считает, что оккупанты могут "сливать" Украине маршруты полета ракет / Коллаж фото ua.depositphotos.com УНИАН

Российские оккупанты могут "сливать" украинским разведчикам данные по маршрутам полета вражеских ракет. Эту информацию могут продавать оккупанты, которые занимаются программированием этих маршрутов. Так предположил военный эксперт Олег Жданов.

Такое мнение он высказал из-за того, что вероятность уничтожения ракеты переносным зенитно-ракетным комплексом и зенитной самоходной артиллерийской установкой Gepard достаточно мала.

"Вероятность того, что Gepard или человек с ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, очень мала ... То, что российские военные, которые занимаются программированием маршрутов полета ракеты, могут продавать/"сливать" эту информацию через какие-то разведывательные источники, я вполне допускаю. Вполне возможно, что одна из составляющих успеха нашей борьбы с ракетными атаками России может заключаться в том, что мы примерно знаем маршруты, по которым будут идти эти ракеты", - сказал Жданов.

Однако есть еще и другие версия. Военный эксперт также не отрицает, что оккупантам просто лень придумывать новые маршруты, поэтому они раз за разом запускают ракеты одинаково.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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