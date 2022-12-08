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Как РФ выбирает дни для ракетных ударов по Украине: пояснение военного эксперта

8 декабря 2022, 09:17
Россия выбирает для массированных ракетных ударов по Украине дни, когда на фронте происходят заметные изменения или важные события, говорит эксперт.
Федоров, ракета
Как РФ выбирает дни для ракетных ударов по Украине: пояснение военного эксперта / коллаж фото УНИАН

Страна-агрессор, Россия, выбирает для массированных ракетных ударов по Украине дни, когда на фронте происходят существенные изменения или важные события. Об этом в эфире телеканала Freedom сказал известный военный эксперт Юрий Федоров.

"Первый удар был якобы приурочен к взрыву на Крымском мосту. Но это имеет определенное пропагандистское значение, потому что создается впечатление, что такие удары наносят месть за те или иные действия ВСУ. Но это сугубо пропагандистская версия, потому что подготовка занимает достаточно длительное время, несколько дней по меньшей мере", – подчеркнул он.

По словам Федорова, аналитические службы в Генеральном штабе и в Штабе военно-воздушных сил РФ оценивают ущерб, нанесенный Украине предварительным ударом. Они анализируют, где допустили ошибки, и выбирают новые цели.

Кто такой Юрий Федоров

Юрий Федоров - кандидат исторических наук, профессор, член Чешской ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, специалист в области проблем международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Другие новости:

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