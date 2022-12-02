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"Уже весной в РФ начнется катастрофа": эксперт рассказал, чем обернется для Путина победа Украины

2 декабря 2022, 20:16

Война в Украине может закончиться уже до конца весны 2023 года.

Путин, Россия
Война в Украине закончится весной-летом 2023 года / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Война в Украине может закончиться уже до конца весны 2023 года. В этот период для России начнется настоящая катастрофа. Об этом заявил военный аналитик, полковник Петр Чернык, сообщает ТСН.ua.

Он отметил, что Россия уже терпит стратегическое поражение и Путин это осознает. Однако Украине пока рано выдыхать с облегчением.

"Россия терпит стратегическое поражение и не знает, как выйти из этой надвигающейся катастрофы. Но вместе с тем мы должны помнить, что любые тиранические режимы, начинающие такие войны, осознают, что после поражения, вероятнее всего, они погибнут. Путин это тоже прекрасно осознает. На мой взгляд, выдыхать нам еще рано. Сложатся ли предпосылки для катастрофы РФ на конец мая - начало лета? Вполне возможно. Все туда двигается", - сказал Чернык.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что победа для Украины будет очень тяжелой, ведь россияне "будут биться насмерть".

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что директор страны-агрессора РФ Путин пытается использовать зиму как оружие, а Москва наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако ему не удастся остановить украинское государство.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у ВСУ есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Войска постепенно освобождают территории. По мнению Гайдая, быстро операцию провести не удастся, поскольку оккупантам удалось укрепиться в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ работают над освобождением Кинбурнской косы. Операция проводится в режиме тишины. Оккупанты несут потери, но быстро пополняют свои силы.

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