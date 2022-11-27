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Армия Украины постепенно освобождает Луганщину, есть ценные успехи - Гайдай

27 ноября 2022, 12:44

Оккупационные войска РФ укрепляются в Луганской области, стремительной операции по освобождению области не будет, считает глава ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай, ВСУ
Ситуация на разных участках на Луганщине кардинально отличается - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Силы обороны Украины постепенно освобождают Луганскую область, есть очень ценные успехи. Российские оккупанты укрепляются, поэтому вряд ли удастся освободить регион быстрыми темпами. Со стороны Донецкой области – в Белогоровке – украинские войска держат оборону. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В интервью НВ он рассказал о том, что ВСУ планомерно освобождают Луганскую область. Продвижение идет медленно, каждый метр территории возвращается с серьезным трудом.

По словам чиновника, обстановка на разных участках фронта в регионе отличается – на направлении Сватово-Кременная украинские войска достигают успехов. В Луганской области не будет стремительной операции по освобождению территорий. Оккупанты успели укрепиться и продолжают усиливаться.

"Что касается сватовско-кременного направления, то там у наших войск есть успехи. Да, они небольшие, но для нас очень ценные. На Луганщине не будет стремительной операции, там все же российские войска успели подготовиться тщательно. Они до сих пор свозят сотнями грузовиков материалы для строительства защитных сооружений, они привозят эти бетонные треугольники, так называемые "зубы дракона", скрепляют их цепью. И пытаются сделать непроходимую, защитную оборону. Много разных сооружений — и окопы там, и железобетонные дроты. И минируют все везде", - объяснил ситуацию руководитель ОВА.

В населенном пункте Белогоровка, со стороны Донецкой области, силы украинской обороны держат оборону. Там ситуация стабильная, продвижений нет.

"Ситуация по разные стороны Луганской области делится на две части, они кардинально отличаются. Со стороны Донецкой области в населенном пункте Белогоровка ВСУ держат оборону. Они не продвигаются вперед, но постоянно, почти круглосуточно отражают огромное количество атак со стороны российских оккупационных войск. И там эта ситуация уже стабильна какое-то время. Движения нет вперед, как со стороны российских оккупационных войск, что бы они там ни делали, так и ВСУ пока не продвигаются вперед", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что страна-оккупант Россия поставила задачу своим войскам захватить все районы Донбасса. Оккупанты намерены выйти на админграницы областей. Если им это удастся, далее они могут пойти в наступление на Запорожскую область.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что ВСУ уже к первой половине 2023 года могут освободить все оккупированные Россией территории. Но, по мнению Жданова, война на этом может не закончиться. Агрессор РФ может продолжать обстреливать Украину со своей территории.

Полковник ВСУ Сергей Грабский отметил, что на данный момент сценарий освобождения захваченного Крыма выглядит более реальным, чем украинские операции по деоккупации Донецкой и Луганской областей.

Россияне вряд ли самостоятельно выйдут из Донбасса.

Смотрите видео ТСН - итальянские гаубицы помогают ВСУ бить войска РФ на Донбассе

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