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Когда закончится активная фаза войны и пойдут ли ВСУ на Россию: Жданов назвал сценарий

22 ноября 2022, 22:35

Существует риск того, что Россия не прекратит наносить удары по территории Украины даже после завершения активной фазы боевых действий, считает Олег Жданов.

Жданов, ВСУ
Горячая фаза войны в Украине может завершиться в первой половине 2023 года - Жданов / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Если глава РФ Владимир Путин и его режим продолжат править страной-агрессором, выход ВСУ на границы 1991 года может стать завершением активной фазы боевых действий в первой половине 2023 года. Украинская армия на территорию России не пойдет. Война полностью не завершится, агрессор может и в дальнейшем обстреливать Украину. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что у ВСУ будет возможность завершить активную фазу войны в первой половине 2023 года.

Но выход на границы 1991 года не приведет к полному окончанию боевых действий.

По его словам, агрессор Россия и после этого может обстреливать Украины. В таком случае нужно будет изобретать и покупать оружие для защиты.

"У нас есть такой шанс, однако это не будет полным окончанием войны. Если Путин и его режим удержатся у власти, выход на границы 1991 года будет окончанием активной фазы войны. Потому что мы не будем перешагивать нашу государственную границу, а РФ может не прекратить ведение огня по нашей территорией. Будет сценарий Израиля. Будем изобретать и покупать вооружение, которое способно защитить нас — что-то вроде "Железного купола". Будем просить Израиль, чтобы нам его продали или будем сами разрабатывать", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам РФ, если они будут основываться на территориальной целостности государства в границах 1991 года.

Первым шагом Москвы должен стать вывод своих оккупационных войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия, дескать, уже не ставит перед собой "задачи по смене власти в Украине". По словам Пескова, мол, "спецоперация" преследует "иные цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ будут продолжать одерживать победу на поле боя, Путин может вернуться к ядерным угрозам. По мнению Остина, если агрессора Россию не остановить, другие автократы мира попробуют получить ядерные вооружения.

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