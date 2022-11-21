Не против Зеленского: у Путина заявили, что не хотят менять власть в Украине

Дмитрий Песков / Коллаж УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о целях развязанной Кремлем войны против Украины.

При этом он подчеркнул, что смена власти в Украине якобы не является целью войны РФ против Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

На вопрос журналистов, является ли смена власти в Украине одной из целей войны, Песков ответил: "Нет, президент (Путин, - ред.) уже об этом говорил".

Он также прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру с Киевом, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку.

"Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", — ответил Песков.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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