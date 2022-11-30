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ВСУ ведут бои за Кинбурнскую косу: враг терпит удары, но восстанавливает силы – ОК Юг

30 ноября 2022, 11:46

Войска РФ могут подтягивать на Кинбурнскую косу свои силы, он укрепляется с суши, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

ВСУ, война, украинские военные
ВСУ уничтожают врага на Кинбурнской косе, но россияне пополняют силы - Гуменюк / 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Силы обороны Украины противостоят оккупационным войскам России на Кинбурнской косе, идет работа над ее освобождением. Силы врага уничтожаются, однако ему удастся обеспечить усиление. Отступление россиян с правобережья Херсонщины и Николаевской области снизило возможности оккупантов атаковать Николаевщину, но угроза остается. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ продолжают работать над освобождением Кинбурнской косы в Николаевской области. Оккупанты несут потери. Но говорить об успехах украинских войск пока рано, следует соблюдать информационную тишину.

При этом россиянам удается укрепляться с суши – левого берега Днепра.

"Те силы, которые нам удается уничтожить, они снова возобновляют. Но у нас большая устойчивость и стратегия, которую, мы уверены, сможем реализовать и отчитаться о наших успехах"

Также она добавила, что выход оккупантов с правобережья Херсонской области и Николаевщины снизил возможности врага для обстрелов Николаевской области. Но угрозы из Кинбурнской косы все еще стоит ожидать, поскольку россияне могут использовать там зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня для атак мирного населения Николаева.

Ситуация на Кинбурнской косе

В Институте изучения войны ранее заявили, что российские оккупанты видят серьезную угрозу в возможном освобождении ВСУ Кинбурнской косы. Они опасаются продвижения украинских войск к левобережью Херсонской области.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин 29 ноября рассказал, что ситуация на Кинбурнской косе остается контролируемой.

Оккупанты пытаются перегруппироваться.

"Сейчас враг там осуществляет перегруппировкую Ситуация, которая происходит на Кинбурнской косе, контролируемая. На данный момент о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет", - подчеркнул Ерин.

Смотрите видео ТСН - в Херсоне появляется свет

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