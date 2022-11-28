ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области - ISW

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление на Херсонщине / 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты воспринимают перспективу контрнаступления ВСУ через реку Днепр как серьезную угрозу. Об это свидетельствуют те оборонные позиции, которые они обстраивают.

Как пишут аналитики Институт изучения войны (ISW), выбор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области", - предполагают в ISW.

Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные - останутся.

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", - добавили в Институте изучения войны.

Справка. Кинбурнская коса - это длинный мыс в Черном море рядом с устьем Днепра. Напротив через небольшой пролив – морской порт Очаков.

В течение октября с косы ВС РФ запускали иранские беспилотники-камикадзе по Николаеву, Очакову и другим целям.

Для этого использовались мобильные пусковые установки для дронов. В этом же районе и в населенных пунктах у основания косы ВСУ в октябре смогли уничтожить иранских военных специалистов, обучавших россиян работать с так называемыми "геранями".

Военный эксперт Сергей Грабский ранее говорил, что стратегическая важность Кинбурнской косы заключается в том, что, контроль над ней дает возможность восстановить суверенитет над судоходством на Черноморской части Украины и расширить географию отправки грузов, в которых нуждаются страны Африки. Кроме того, контроль над Кинбурнской косой позволяет избежать ударов по территории Николаевской области.

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