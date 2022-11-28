УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области - ISW

28 ноября 2022, 06:40

Россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области, считают аналитики.

ВСУ, война, украинские военные
ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление на Херсонщине / 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты воспринимают перспективу контрнаступления ВСУ через реку Днепр как серьезную угрозу. Об это свидетельствуют те оборонные позиции, которые они обстраивают.

Как пишут аналитики Институт изучения войны (ISW), выбор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области", - предполагают в ISW.

Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные - останутся.

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", - добавили в Институте изучения войны.

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области - ISW

Справка. Кинбурнская коса - это длинный мыс в Черном море рядом с устьем Днепра. Напротив через небольшой пролив – морской порт Очаков.

В течение октября с косы ВС РФ запускали иранские беспилотники-камикадзе по Николаеву, Очакову и другим целям.

Для этого использовались мобильные пусковые установки для дронов. В этом же районе и в населенных пунктах у основания косы ВСУ в октябре смогли уничтожить иранских военных специалистов, обучавших россиян работать с так называемыми "геранями".

Военный эксперт Сергей Грабский ранее говорил, что стратегическая важность Кинбурнской косы заключается в том, что, контроль над ней дает возможность восстановить суверенитет над судоходством на Черноморской части Украины и расширить географию отправки грузов, в которых нуждаются страны Африки. Кроме того, контроль над Кинбурнской косой позволяет избежать ударов по территории Николаевской области.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:40

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области - ISW

06:14

Не зря на технике ВСУ нарисованы крестымнение

04:00

"Отработано со времен СССР": эксперт рассказал, как именно могут ликвидировать ЛукашенкоВидео

03:40

"Потери будут очень сильными": что ждет Украину в декабре - гороскопВидео

03:20

Невозможно вкусный и очень простой салат Зимняя птица: рецепт на Новый год 2023Видео

Реклама
02:42

Наталья Могилевская кокетливо оголилась в домашнем халатике

02:10

В Украину идет Erik: синоптики предупредили об арктическом холодеВидео

01:35

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

01:33

Россияне "заплевали" Волочкову за фото с дочкойВидео

01:25

ВСУ разгромили вражеский объект в Сватово: там были 70 оккупантовВидео

00:51

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

27 ноября, воскресенье
23:59

"Дреды и серьга в носу": мама Меган Маркл удивляет внешним видом королевскую семьюВидео

23:33

Украина готовит важные шаги по укреплению обороны: Зеленский назвал самую горячую точкуВидео

23:04

Скандал с Кличко не утихает: Арахамия дал мэру неделю на "устранение ошибок"Видео

22:41

Россия готовит новый удар: Зеленский предупредил украинцев о сложной неделеВидео

22:11

К весне ВСУ одержат новую победу: РФ понимает свое поражение и торгуется за цену - АрестовичВидео

22:02

Экстренные отключения света в Украине: когда вернут плановые графикиВидео

21:18

Россия выводит свои войска из Беларуси: в Генштабе рассказали, куда их денутВидео

21:18

"Террор гражданских городов под аплодисменты Z-пропаганды": Подоляк про ракетные атаки РФВидео

20:33

Бывшая жена Илона Маска снялась полностью обнаженной в королевском образе

Реклама
20:10

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

19:59

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбыВидео

19:53

"Нужно готовиться": в ВСУ рассказали, когда Россия попытается ударить ракетами по УкраинеВидео

19:41

Снегом завалит всех: в Украину несутся морозы и штормВидео

19:22

"До конца добьём": в РФ назвали новые цели ракетных ударов по УкраинеВидео

19:09

Участник Холостячки с Ксенией Мишной ранен в грудь в боях за юг Украины

19:00

Погибшие, раненые, повсюду дым: патрульные показали видео первых минут после атаки на Киев 23 ноябряВидео

18:54

У Зеленского назвали четкие процессы, с которыми столкнется РФ после поражения в войнеВидео

17:58

Кличко оправдался после жесткого "наезда" Зеленского и обвинил власти в манипуляцииВидео

17:57

Украина получит €372 млн для ремонта повреждений от атак РФ: Шмыгаль рассказал о состоянии энергосистемыВидео

17:53

Вскрылось после смерти: какую тайну Елизавета II скрывала до последнегоВидео

17:31

Гороскоп на декабрь 2022 для Львов: неожиданные перемены, подарки и деньги

17:12

"Силы столь велики, как и до войны": в Минобороны Эстонии рассказали о серьезной угрозе со стороны РФВидео

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал резко ответила на вопрос о съемках в российских проектах

16:42

Сейчас это особенно актуально: зачем люди кладут мокрую газету в холодильник

16:32

"Братья России": на чемпионате мира по футболу случился грандиозный скандалВидео

16:28

Пророчат Европе "прозрение": у Путина странно отреагировали на признание России страной-террористомВидео

16:14

Рога спать не мешают: почему от Наташи Королевой ушел первый муж

15:55

"Спасибо судьбе": Орбакайте показала архивное фото с ПугачевойВидео

15:44

Российские оккупанты готовятся к бегству из Запорожской АЭС - президент ЭнергоатомаВидео

Реклама
15:30

В Польше массово отравились беженцы из Украины: что известно

15:18

"Ты думал, мы не вернемся?": известный телеведущий рассказал о том, как прощался с жизнью на фронтеВидео

15:12

До -8 ночью и до -3 днем: синоптик назвала дату сильного похолодания в УкраинеВидео

15:05

Зачем шерстяную кофту класть в морозилку: хитрый способ избавиться от надоедливой проблемы

14:57

Бывший муж "голубки мира" Лорак эмоционально высказался после ее заявления про войну

14:44

В России шокированы тем, как Ротару поддерживает ВСУ

14:30

Мечта каждого украинца: 4 хитрости при готовке эталонного борща

14:29

У Путина испугались гнева Эрдогана по Сирии и заклянчили переговорыВидео

14:25

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

14:17

Еще одна улика: Владимир Остапчук снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Кристиной Горняк

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять