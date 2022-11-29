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Пытаются перегруппироваться: в ВСУ рассказали, что действительно происходит на Кинбурнской косе

29 ноября 2022, 23:12

Украинские военные пока не освободили Кинбурнскую косу от оккупантов, однако ситуация там контролируемая.

Российские солдаты, Кинбурнская коса
Ситуация на Кинбурнской косе / Коллаж фото Википедия, Минобороны РФ

Российские оккупанты, которые захватили Кинбурнскую косу в Николаевской области, пытаются перегруппироваться. ВСУ пока не установили полный контроль над этой территорией. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

Он также утверждает, что ситуация на Кинбурнской косе контролируемая.

"Сейчас враг там осуществляет перегруппировкую Ситуация, которая происходит на Кинбурнской косе, контролируемая. На данный момент о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет", - сказал Евгений Ерин.

Враг продолжает обстреливать Херсон, чтобы добиться страха и паники среди мирных украинцев. ВСУ не оставляют в покое оккупантов и постоянно дают им мощный ответ – "держат в тонусе".

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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