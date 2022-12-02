"Вагнеровцев зачистили в ноль": в ВСУ появилась башкирская рота - Арестович

На стороне Украины воюет башкирская рота / Коллаж фото УНИАН, bashinform.ru

В составе Вооруженных сил Украины появилась рота с уроженцами Башкортостана. Несколько дней назад она "развалила" опорный пункт вагнеровцев. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Легион "Свобода России", который состоит из иностранцев, сейчас воюет под Бахмутом в Донецкой области. Именно там находится одно из самых "жарких" направлений на фронте.

Башкирцы смогли "зачистить" вагнеровцев в ноль.

"Кстати, в контратаке, которая была несколько дней назад, они очень круто разметелили опорный пункт вагнеровцев. В ноль зачистили. Молодцы ребята, не перестают поражать ... Это уже целая рота уроженцев Башкирии. Отдельная рота есть, они набрались и захотели быть национальным подразделением в составе. Ну, пожалуйста", - рассказал Арестович.

Позже он добавил, что башкирская рота не входит в состав легиона "Свобода России".

Также по данным Арестовича, на стороне ВСУ воюет тюркская рота "Туран".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали известного "вагнеровца" Георгия Корватовского. Оккупант воевал в составе Российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран. На одном из шевронов наемника был текст "боевой бомж".

Напомним, украинские военные ликвидировали на фронте оккупанта Сергея Кодацкого, который был осужден за убийство жены и должен был бы сейчас сидеть в тюрьме. Однако из исправительного учреждения он попал на войну в Украине – его завербовали в ЧВК "Вагнера".

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