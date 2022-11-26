105-х мобилизованных силой заставили идти в бой, показательно убив четырех их товарищей. Со штурма вернулись только 18, да и тех почти всех добили вагнеровцы.
Наемники ЧВК "Вагнера" устроили жестокую расправу с мобилизованными российскими оккупантами из-за того, что они не хотели идти в бой первыми. Бывшие заключенные, которых завербовали воевать против Украины в составе этой ЧВК, убили 19 мобилизованных.
Конфликт произошел 18-19 ноября. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
На подкрепление к вагнеровцам отправили 109 мобилизованных россиян. Однако когда им уже через час после прибытия приказали захватить лесополосу, они отказались идти в бой первыми, заявив, что они "не штрафной батальон".
Оккупанты-новобранцы пригрозили вагнеровцам, что пожалуются руководству на то, что к ним неадекватно относятся. Но зэки из ЧВК "Вагнера", долго не думая, для подавления бунта просто расстреляли четырех протестовавших солдат.
Остальные, которые были напуганы после этого случая, покорно пошли в бой. Штурм оказался неудачным, и из 105 мобилизованных живыми остались только 18.
Да и из этих 18-ти до утра дожили лишь трое. Вагнеровцы вечером подсыпали наркотики в кашу выжившим мобилизованным, после чего ночью показательно зарезали 15 человек. Троих оставили живыми.
После этого случая к вагнеровцам отправили еще сотню мобилизованных, однако они после общения с зэками уже не стали бунтовать.
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали известного "вагнеровца" Георгия Корватовского. Оккупант воевал в составе Российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран. На одном из шевронов наемника был текст "боевой бомж".
Напомним, украинские военные ликвидировали на фронте оккупанта Сергея Кодацкого, который был осужден за убийство жены и должен был бы сейчас сидеть в тюрьме. Однако из исправительного учреждения он попал на войну в Украине – его завербовали в ЧВК "Вагнера".
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