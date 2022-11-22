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Расстрелял жену и пошел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали одиозного вагнеровца – "героя РФ"

22 ноября 2022, 08:27

Захватчик был осужден за убийство своей жены и покушение на убийство тестя. Но вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он прямо оттуда поехал убивать украинцев.

Российские военные, ЧВК Вагнера
ВСУ ликвидировали вагнеровца, который расстрелял жену и пошел убивать украинцев/ Telegram

Украинские военные ликвидировали на фронте оккупанта Сергея Кодацкого, который был осужден за убийство жены и должен был бы сейчас сидеть в тюрьме. Однако из исправительного учреждения он попал на войну в Украине – его завербовали в ЧВК "Вагнера".

Кодацкий, находясь на должности майора российской полиции, в 2017 году расстрелял автомобиль, в котором находились его жена и тесть. Женщина погибла на месте, а раненый тесть успел выползти из авто. Ему оказали помощь водители других автомобилей, которые стали свидетелями кровавого расстрела. Об этом рассказывают российские пропагандисты.

Тесть успел назвать имя нападавшего, и свидетели сообщили эту информацию полиции.

Майор полиции РФ на момент совершения преступления был пьян. Когда его задерживали, он кричал "Я же мент".

В 2018 году Кодацкого приговорили к 15 годам лишения свободы. Но в 2022 году его завербовали ехать воевать в Украину в составе ЧВК "Вагнера". Незадолго после этого его ликвидировали в Луганской области.

При этом после гибели осужденного за убийство жены оккупанта ему посмертно дали медаль "за отвагу" и присвоили звание "героя России".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали известного "вагнеровца" Георгия Корватовского. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран. На одном из шевронов наемника был текст "боевой бомж".

Как стало известно, за два месяца ВСУ уничтожили более 500 зэков, завербованных "поваром Путина". По данным украинского Центра изучения и противодействия гибридным угрозам обнаружено и верифицировано более двухсот писем за подписью Андрея Трошева (одного из руководителей ЧВК "Вагнера") с соболезнованиями семьям наемников Евгения Пригожина (повара Путина). Всего по состоянию на середину октября погибло более 500 зэков.

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