Путинист Прилепин честно признался Скабеевой, зачем России нужно перемирие

Захар Прилепин признался, зачем РФ перемирие / УНИАН

Российский писатель-путинист, воевавший в рядах оккупантов на Донбассе, Захар Прилепин признался в эфире ток-шоу пропагандистки Ольги Скабеевой, что страна-агрессор РФ хочет перемирия для того, чтобы накопить силы для повторного нападения на Украину.

"Россия на данный момент не желает, не хочет, а может не может вести тотальную войну до победы. Тотальную, катастрофическую, прямую, как каток, войну, которая должна завершиться пресловутой денацификацией, демилитаризацией и подписанием капитуляции. Поэтому она таким образом склоняет Киев к переговорам. По-моему это совершенно очевидно, что – она склоняет Зеленского к переговорам, а он переговариваться не хочет", – заявил Прилепин.

По его словам, Россия терроризирует мирное население Украины обстрелами, чтобы принудить Киев к переговорам.

"Этими обстрелами в войне не побеждают. Мы так не победим Киев, не склоним его к капитуляции. Это имеет исключительно узконаправленный смысл – принудить к переговорам", – заявил террорист.

Он открыто заявил, что Москва хочет вовлечь Киев в переговорный процесс только для того, чтобы перегруппироваться и закончить боевые действия позже.

"Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца - смотри Хасавьюрт 1997 года", – заявил Прилепин.

Захар Прилепин на шоу Скабеевой / скриншот

Справка. Хасавюртовские соглашения — совместное заявление от 31 августа 1996 года представителей федеральной власти Российской Федерации и руководства Чеченской Республики Ичкерии.

После подписания Хасавюртовских соглашений на территории Чечни прекратились военные действия — завершилась первая чеченская война.

Вторая чеченская война началась 7 августа 1999 года со вторжения боевиков в Дагестан. Так называемая Контртеррористическая операция на территории Чечни была объявлена в сентябре 1999 года.

Переговоры Украины и России

Запад посылал сигналы о том, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин уже готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Киев заинтересован исключительно в публичном формате диалога, поскольку Россия ведет войну против Украины. Об этом 16 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября Зеленский во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

10 ноября Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако это должна быть уже другая страна, которая признает себя оккупантом. По его словам, Путин говорит языком ультиматумов и не предлагает конструктивной позиции. Киев не будет ни о чем говорить с Москвой до тех пор, пока она не выведет свои войска.

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