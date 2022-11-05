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За два месяца ВСУ уничтожили более 500 зеков, завербованных "поваром Путина"

5 ноября 2022, 11:29

За последние три недели в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений от родственников заключенных об их гибели.

Пригожин
Евгений Пригожин завербовал тысячи уголовников / Reuters, Вести

По данным украинского Центра изучения и противодействия гибридным угрозам обнаружено и верифицировано более двухсот писем за подписью Андрея Трошева (одного из руководителей ЧВК Вагнера) с соболезнованиями семьям наемников Евгения Пригожина (повара Путина), набранных в российских колониях.

Всего по состоянию на середину октября погибло более 500 зеков. Об этом идет речь в материале российского издания The Insider.

Отмечается, что к письмам прилагается посмертная медаль "За отвагу", а сами документы (их в соцсетях публикуют родственники) аккуратно пронумерованы, что позволяет делать выводы об их количестве.

Журналисты связались с некоторыми родственниками фигурантов списка погибших. Они подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колоний и погибли на территории Украины.

Отмечается, что за последние три недели в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений от родственников заключенных об их гибели, так что к началу ноября их число точно больше 500, уточняется в материале.

РосСМИ также уточняют, что на конец сентября, пригожинская ЧВК завербовала около шести тысяч заключенных, и из них к тому моменту были вывезены не меньше 2036 человек. Это значит, что к октябрю ВСУ Украины уничтожили примерно четверть доехавших до фронта российских уголовников.

При этом, по оценке Центра, общее число погибших в Украине наемников ЧВК Вагнера (включая как зеков, так и обычных наемников) — от 800 до 1000 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").

Как рассказывают пленные оккупанты, на войну заключенных агитирует лично Пригожин. Он приезжает в колонии и выступает перед заключенными.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер война России и Украины
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