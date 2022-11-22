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Угроза массированных авиаударов: во Франции предупредили о новой тактике оккупантов РФ

22 ноября 2022, 07:58

Российские захватчики могут сместить акцент с наземных операций, не исключил Себастьян Лекорню.

самолет, МиГ-29, истребитель
РФ может усилить авиаудары по Украине / mil.ru

Российские оккупанты в зимний период могут использовать новую тактику в войне против Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он не исключил, что российские захватчики планируют прибегнуть к тактике авиаударов, сместив акцент с наземных операций. Такое мнение глава французского оборонного ведомства высказал в комментарии изданию Le Journal du Dimanche.

Собеседник также считает, что российская армия в Украине стремится к тому, чтобы затягивать время.

"Последние российские удары имеют редкую интенсивность. Наступает зима и это усложняет наземные маневры. Россияне будут способствовать этим ударам, в частности, по гражданским энергетическим объектам. В Херсоне у них поражение. Их отступление было тактическим, чтобы избежать тысяч российских пленных и заморозить линию обороны по Днепру", — отметил он.

Лекорню также уверен в том, что хоть Россия и хвасталась передовым оружием, в том числе новыми сверхзвуковыми ракетами, но у них большие запасы старых боеприпасов.

Удары РФ по Украине

Напомним, ранее в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

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