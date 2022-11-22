Угроза массированных авиаударов: во Франции предупредили о новой тактике оккупантов РФ

Российские захватчики могут сместить акцент с наземных операций, не исключил Себастьян Лекорню.
Российские оккупанты в зимний период могут использовать новую тактику в войне против Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Он не исключил, что российские захватчики планируют прибегнуть к тактике авиаударов, сместив акцент с наземных операций. Такое мнение глава французского оборонного ведомства высказал в комментарии изданию Le Journal du Dimanche.
Собеседник также считает, что российская армия в Украине стремится к тому, чтобы затягивать время.
"Последние российские удары имеют редкую интенсивность. Наступает зима и это усложняет наземные маневры. Россияне будут способствовать этим ударам, в частности, по гражданским энергетическим объектам. В Херсоне у них поражение. Их отступление было тактическим, чтобы избежать тысяч российских пленных и заморозить линию обороны по Днепру", — отметил он.
Лекорню также уверен в том, что хоть Россия и хвасталась передовым оружием, в том числе новыми сверхзвуковыми ракетами, но у них большие запасы старых боеприпасов.
Удары РФ по Украине
Напомним, ранее в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.
Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.
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