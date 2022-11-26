УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"В РФ небывалый дефицит танков": эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

26 ноября 2022, 06:00

За девять месяцев полномасштабной войны украинские защитники уничтожили почти три тысячи российских танков.

'В РФ небывалый дефицит танков': эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику
За время войны украинские защитники уничтожили 2 899 российских танков / Reuters

На момент вторжения в Украину российская армия имела от 2600 до 3300 боеспособных танков. Согласно данным Генштаба ВСУ, за девять месяцев полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 2 899 российских танков. В связи с этим Кремль вынужден снимать танки с хранения и консервации.

Как отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко, в РФ на хранении около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, т-64 и т-62. По его словам, подавляющее большинство из этих танков находилось на хранении в, мягко говоря, неудовлетворительных условиях и восстановлению, тоже, мягко говоря, просто не подлежат. Другая часть – требует техобслуживания и ремонта.

"Фактически, к восстановлению боеспособности из российских центров хранения пригодны около 20% всех имеющихся танков. Грубо говоря это до 3 тысяч танков. Опять же, серьезное количество для восстановления боеспособности армии, но все же... Ремонт этих танков и возвращение им боеспособного состояния занимает время. Например, восстановление после консервации Т-72 может занять от двух недель до месяца. В Т-80 процесс сложнее, и это в среднем занимает месяц", - отметил эксперт.

По словам Коваленко, Кремль может начать переговоры с Индией, Ираном и Алжиром, ведь ситуация с танками в России приобретает все более критические оттенки.

"Россия столкнулась с серьезной проблемой – небывалым дефицитом танков. Эту проблему она пытается решить за счет "дружественных" стран, например, Беларуси, вывозя из 969-й базы резерва танков ОБТ Т-72А. Но, только одного ресурса Беларуси в России недостаточно, а потому, она будет искать другие источники", - резюмировал эксперт.

Напомним, недавно заместитель руководителя Пентагона Колин Каль заявлял, что страна-агрессор, Россия, по новым данным разведки, уже потеряла в жестоких боях с ВСУ по крайней мере половину собственных боевых танков и использовала подавляющее большинство своего высокоточного оружия.

Ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев сообщал, что Россия способна вести затяжную войну против Украины до тех пор, пока власти этой страны относятся к своим людям как к пушечному мясу. По его мнению, подход России к захватническим войнам не меняется на протяжении поколений. И сводится к старой идее - "Бабы еще родят".

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:29

Чем закончится Вторая холодная война

06:07

Вагнеровцы хладнокровно убили 19 мобилизованных оккупантов, потому что те "не хотели умирать первыми"Видео

06:00

"В РФ небывалый дефицит танков": эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

05:20

"Мы сменили тактику": в Укрэнерго рассказали, когда энергосистема будет полностью стабилизированаВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Тельцы оседлают наблюдательность, а Рыбы – недоверие

Реклама
04:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

04:37

Что делать, если заложило уши: лайфхаки, которые действительно работают

03:40

ВСУ могут взять врага в "котел" возле Сватово: эксперт рассказал детали контрнаступления на ЛуганщинеВидео

03:20

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

02:39

Желты разводы на ванной больше не проблема: как вернуть ей изначальный цвет

01:32

"Как реклама ритуальных услуг": Волочкова предстала перед россиянами в новом обличииВидео

01:15

"Путин в отчаянии": Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины

01:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

00:51

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

25 ноября, пятница
23:30

РФ планирует новые удары: поможет ли ПВО Patriot на польской границемнение

22:57

"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

22:56

Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантовВидео

22:49

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в УкраинеВидео

22:33

"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантовВидео

22:19

Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"Видео

Реклама
22:05

"Есть два четких правила": Генштаб официально обратился к российским оккупантам

21:28

Данилов метко высмеял "героическую" борьбу России с украинскими ГЭС и ТЭЦВидео

21:04

Отравили целую роту водкой: россияне расстреляли почти 30 ромов - разведка

20:51

В Крыму тревожно: местных готовят к воздушным и химическим атакам - ГенштабВидео

20:48

Люди перед употреблением добавляют несколько капель йода в воду: зачем они так делают

19:40

Мы будем в свете, а они во тьмемнение

19:39

Странности в Беларуси: в Генштабе рассказали о случайной смерти российского солдатаВидео

19:32

"На Беларусь полетят HIMARS": Фейгин заявил, что Лукашенко панически боится войны с УкраинойВидео

19:24

Крым – чемодан без ручки: ВСУ будет легче освободить полуостров, чем Донбасс – Грабский

19:20

Брежнева попала в больницу

18:59

"Все мы смертные": Путин шокировал своим заявлением даже матерей погибших оккупантовВидео

18:43

Почему коту нельзя обрезать усы и чем это опасно

18:28

Российские "методички" и раздетый 17-летний парень: СБУ поймала священников УПЦ МП на горячемуФотоВидео

18:05

Россия обстреляла все украинские ТЭС и ГЭС : Шмыгаль рассказал, где ситуация хуже всегоВидео

17:58

Оккупанты скоро дадут деру из Украины, поэтому готовят провокацию в Белгороде - Свитан

17:30

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

16:59

Ситуация может накалиться до 28 ноября: РФ готовится к обострению на границе - ГенштабВидео

16:36

Есть положительные новости: Гайдай рассказал о том, что творится на фронтеВидео

16:14

"Мы не отступим": Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине пережить эту зиму

16:07

Дрыгает ногой и имеет фиолетовые руки: появились новые слухи о болезни ПутинаВидео

Реклама
15:48

"Пластическая операция ей уже не поможет": дочь Успенской без бюстгальтера навела шороха в Сети

15:41

Не только ошейник и поводок: что нужно купить собаке для комфортной жизни

15:07

Хотел заработать денег на свадьбу: российский контрактник вернулся домой в гробу

14:57

Более 90% украинцев готовы терпеть жизнь без света и тепла ради членства в ЕС - Зеленская

14:48

Не уступает дизайнерскому и стоит копейки: как сделать новогодний венок своими рукамиВидео

14:07

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Ford Ranger

14:06

"Это национальные решения": генсек НАТО прокомментировал идею Польши переместить Patriot в Украину

13:37

Отключение света в Украине: 30% потребителей до сих пор без электричества, ремонту мешает погодаВидео

13:23

"Не спонсор терроризма, а обычный гопник": эксперт объяснил, почему решение ЕП о РФ запоздало

13:00

"Слова не защитят от ракет": глава МИД Британии после встречи с Зеленским пообещал помощь УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять