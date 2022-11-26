'В РФ небывалый дефицит танков': эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

За девять месяцев полномасштабной войны украинские защитники уничтожили почти три тысячи российских танков.
На момент вторжения в Украину российская армия имела от 2600 до 3300 боеспособных танков. Согласно данным Генштаба ВСУ, за девять месяцев полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 2 899 российских танков. В связи с этим Кремль вынужден снимать танки с хранения и консервации.
Как отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко, в РФ на хранении около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, т-64 и т-62. По его словам, подавляющее большинство из этих танков находилось на хранении в, мягко говоря, неудовлетворительных условиях и восстановлению, тоже, мягко говоря, просто не подлежат. Другая часть – требует техобслуживания и ремонта.
"Фактически, к восстановлению боеспособности из российских центров хранения пригодны около 20% всех имеющихся танков. Грубо говоря это до 3 тысяч танков. Опять же, серьезное количество для восстановления боеспособности армии, но все же... Ремонт этих танков и возвращение им боеспособного состояния занимает время. Например, восстановление после консервации Т-72 может занять от двух недель до месяца. В Т-80 процесс сложнее, и это в среднем занимает месяц", - отметил эксперт.
По словам Коваленко, Кремль может начать переговоры с Индией, Ираном и Алжиром, ведь ситуация с танками в России приобретает все более критические оттенки.
"Россия столкнулась с серьезной проблемой – небывалым дефицитом танков. Эту проблему она пытается решить за счет "дружественных" стран, например, Беларуси, вывозя из 969-й базы резерва танков ОБТ Т-72А. Но, только одного ресурса Беларуси в России недостаточно, а потому, она будет искать другие источники", - резюмировал эксперт.
Напомним, недавно заместитель руководителя Пентагона Колин Каль заявлял, что страна-агрессор, Россия, по новым данным разведки, уже потеряла в жестоких боях с ВСУ по крайней мере половину собственных боевых танков и использовала подавляющее большинство своего высокоточного оружия.
Ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев сообщал, что Россия способна вести затяжную войну против Украины до тех пор, пока власти этой страны относятся к своим людям как к пушечному мясу. По его мнению, подход России к захватническим войнам не меняется на протяжении поколений. И сводится к старой идее - "Бабы еще родят".
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