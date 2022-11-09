"Путин потерпел неудачу": Россия потеряла в боях с ВСУ половину танков - Пентагон

Россия потеряла в боях с ВСУ половину танков - Пентагон / коллаж фото УНИАН

Страна-агрессор, Россия, по новым данным разведки, уже потеряла в жестоких боях с ВСУ как минимум половину собственных боевых танков и использовала подавляющее большинство своего высокоточного оружия. Об этом заявил заместитель руководителя Пентагона Колин Каль в комментарии порталу CNN.

"Путин потерпел неудачу", — сказал Каль.

По его словам, потери России уже исчисляются "десятками тысяч" с начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 24 февраля 2022 года. И эти цифры в несколько раз больше тех потерь, которые СССР понес во время своей захватнической войны в Афганистане.

"Они отправили в Украину более 80% своих сухопутных сил. Они потратили большинство своих высокоточных управляемых боеприпасов в Украине. Санкции и экспортный контроль очень усложнят для них восстановление своей армии до уровня, на котором она была до войны", — сказал Каль.

Замминистра обороны США ‒ диктатор Путин начал войну, пытаясь уничтожить Украину в принципе (как независимую, суверенную демократическую страну).

"Ему это не удалось, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит", — подытожил он.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS. В качестве доказательства в российском ведомстве показали абсурдное видео. В ролике показывали как захватчики целятся в кабинет на втором этаже здания на территории упомянутого завода. Из видео следует, будто бы две 16-тонные РСЗО HIMARS стояли именно на втором этаже здания.

В ответ официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл назвал "ложными" такое заявление Минобороны РФ.

"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", - сказал чиновник.

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