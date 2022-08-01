16-тонные HIMARS стояли на втором этаже: в РФ заявили об уничтожении 2 РСЗО и оконфузилась с видео

В РФ заявили об уничтожении 2 РСЗО и оконфузилась с видео/ DVIDSHUB Flickr, скрин

Российские захватчики уже в который раз сообщают, якобы им удалось уничтожить в Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. На этот раз две такие установки привиделись оккупантам в Харькове.

Такую информацию распространило Минобороны страны-агрессора РФ. Также там отметили, якобы они уничтожили 53 защитников Украины.

"В результате высокоточного удара в городе Харьков – на территории завода "Украинские энергетические машины" – уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Также уничтожено 53 украинских "националистов" и иностранных наемников", – высказался представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

При этом в качестве доказательства в российском ведомстве показали абсурдное видео. В ролике показывают, как захватчики целятся в кабинет на втором этаже здания на территории упомянутого завода. Из видео следует, будто бы две 16-тонные РСЗО HIMARS стояли именно на втором этаже здания.

Стоит отметить, что оккупантам уже не в первый раз привиделось, будто бы они уничтожили HIMARS. Если сосчитать их заявления, то получается, что они "обезвредили" гораздо больше таких установок, чем США вообще дали Украине.

На очередное абсурдное заявление об уничтожении таких РСЗО отреагировали уже и сами россияне. Они уже сами подметили отсутствие логики в сообщениях своего "министерства смерти" и начали писать об этом в соцсетях.

Напомним, фермер Владимир Алехин был вынужден убегать от боевых действий на Донбассе. Покидая дом, мужчина не оставил там в опасности стадо своих овец, а забрал с собой. Мужчине пришлось сначала пешком 50 км гнать отару из зоны боевых действий, затем он нанял грузовик. Однако спасти всех овец не удалось – более сотни животных погибли во время минометного обстрела.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

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