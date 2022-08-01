Муж погиб, 13-летний сын истекал кровью на глазах у матери: медики спасли раненую женщину из Лимана

Медики спасли раненую женщину из Лимана, ее сын и муж погибли/ Первое медицинское объединение Львова, Донецкая ОВА

40-летняя Оксана из Лимана, что на Донетчине чудом выжила после ракетной атаки со стороны российских оккупантов. В тот трагический день погибли ее 13-летний сын и муж, а женщина попала в больницу с тяжелыми ранениями.

В медучреждение также попала бабушка погибшего мальчика – она была во дворе вместе с семьей и осколок попал ей в шею. Об этом рассказали на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Всё случилось на Пасху. Оксана с мужем, сыном и бабушкой мальчика была на дворе. Воздушной тревоги не было, казалось, что вокруг всё спокойно – вдруг прилетела вражеская ракета и разорвалась недалеко от них.

Оксану отбросило в сторону взрывной волной. Женщина вспоминает, что слышала только крики ребенка. Муж погиб сразу.

Бабушка, которая получила ранение – осколок попал ей в шею – смогла перетащить женщину и внука в погреб.

"Там они 3 часа ждали спасателей, истекая кровью – сыну осколок попал прямо возле сердца, у Оксаны многочисленные травмы тела. Наконец спасателям удалось вывезти женщин и мальчика с места обстрела. Оксану повезли в больницу в Краматорске, а сына с бабушкой – в Славянск. Там внука пытались спасти в реанимации, а бабушке удалили осколок", – рассказывают медики.

Оксана прибыла в больницу в тяжелом состоянии. У нее были травмы грудной клетки и сильные ранения конечностей. Больше всего пострадала левая рука. Женщину сразу прооперировали.

"О том, что ее сына уже нет, Оксана узнала на 3 день после прощания с ним. Говорит, всё это время чувствовала, что что-то не так – материнское сердце разрывалось", – говорится в сообщении.

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Напомним, фермер Владимир Алехин был вынужден бежать от боевых действий на Донбассе. Покидая дом, мужчина не оставил там в опасности стадо своих овец, а забрал с собой. Мужчине пришлось сначала пешком 50 км гнать отару из зоны боевых действий, затем он нанял грузовик. Однако спасти всех овец не удалось – более сотни животных погибли во время минометного обстрела.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

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