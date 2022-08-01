Фермер пригнал отару овец с Донетчины на Волынь: пешком шли 50 км, сотню животных враг убил из миномета

Фермер пригнал отару овец из Донбасса на Волынь/ "Суспільне Луцьк"

Фермер Владимир Алехин был вынужден бежать от боевых действий на востоке Украины. Покидая дом, мужчина не оставил там в опасности стадо своих овец, а забрал с собой.

В родной Павловке Донецкой области фермер много лет занимался разведением овец. Когда покидал дом, свое стадо пришлось прогнать пешком более 50 километров, и только тогда удалось нанять грузовик, который повез животных на Волынь. Об этом сообщает "Суспільне".

Отара мужчины изначально насчитывала 520 голов. Однако добраться до безопасного места удалось лишь около 400 животным. Более сотни погибли, когда российские оккупанты накрыли их минометным огнем.

"У меня 100 голов легли за один выстрел, когда был минометный обстрел. Я стоял на пастбище, пытался отогнать, но всё-таки попало", – рассказывает фермер.

Когда уцелевших овец удалось выгнать из зоны боевых действий, фермер попросил своего коллегу в другом населенном пункте временно загнать стадо на его ферму, а сам искал грузовик для перевозки. Таким образом овец удалось перевезти на Волынь.

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"Я ему предложил приехать ко мне. Он долго думал, потому что далеко ехать. Мы помогли ему и он приехал к нам. Он не то, что трудолюбивый, он – пахарь. Горой стоит за Украину. С русскими не захотел жить и приехал к нам", – рассказывает волынский фермер Василий Мельник, который принял у себя своего друга со стадом.

Напомним, фермеру из прифронтовой деревни пришлось выпустить на заминированные поля 120 коров. Александр до последнего оставался в селе под вражескими обстрелами, чтобы ухаживать за животными. Вывезти их не получилось, поэтому, когда выезжал, пришлось просто выпустить.

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