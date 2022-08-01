Чубайс в реанимации: у бывшего соратника Путина нашли редкую болезнь

Анатолий Чубайс / скриншот

Бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник. Врачи диагностировали у него синдром Гийена-Барре.

Российская журналиста Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса – кинорежиссера Авдотью Смирнову, в Telegram сообщила, что сейчас он находится в реанимации.

"Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - передала слова Чубайса Собчак.

Синдром Гийена-Барре – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях.

Читайте такжеКого и почему боится Путин: психолог рассказал о страхах диктатораНапомним, в марте российский политический деятель Анатолий Чубайс ушел с должности специального представителя президента России по устойчивому развитию и уехал из страны.

По словам лиц знакомых с ситуацией, он это сделал, ссылаясь на свое несогласие с войной, которую Россия начала в Украине.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью – жену и двух маленьких сыновей. Все погибли от ножевых ран. Тела были обнаружены в их собственной элитной квартире.

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