Зарезана вся семья: в РФ нашли мертвым миллиардера, его жену и двоих детей

По версии следствия, директор крупной медицинской фирмы убил свою семью, после чего покончил с собой. Бизнес Мельникова был на грани краха из-за санкций.
В Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью - жену и двоих маленьких сыновей. Все погибли от ножевых ран. Тела были обнаружены в их собственной элитной квартире.
По версии следствия, директор крупной медицинской фирмы Медстом сам убил свою жену и детей, после чего покончил с собой, пишет российский Коммерсант.
В квартире были найдены ножи, которыми предположительно была убита семья Мельниковых. Следов проникновения в квартиру посторонних не обнаружено.
Отмечается, что недавно Мельников с семьей вернулся из отпуска на Мальдивских островах. Бизнес миллиардера оказался на грани краха из-за санкций, введенных против страны-агрессора после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Фирма Мельникова занималась поставками в Россию импортного медоборудования.
Накануне один из сотрудников фирмы получил от 43-летнего директора неожиданное сообщение с просьбой похоронить его там, где была похоронена его мать.
"Ключ под ковриком, дверь не ломайте", – было написано в сообщении.
Читайте такжеИсчезновение Шойгу: Данилов рассказал о разборках силовиков РФ из-за провала в УкраинеПо мнению следствия, после этого мужчина убил свою 41-летнюю жену и детей в возрасте 10 и 4 лет, а затем покончил с собой.
Еще одной версией является возможное убийство из-за конфликта с бывшим партнером из-за распределения бизнеса. По этому поводу продолжались судебные процессы, а директор Медстом на время нанимал себе охранника.
Как сообщал Главред, это не первая смерть российских толстосумов с начала войны России в Украине. В частности, российский олигарх Михаил Уотфорд был найден повешенным 28 февраля в своем поместье в графстве Суррей на юге Англии. Власти заявили, что обстоятельства смерти 66-летнего Уотфорда не выглядят подозрительными, но назвали это "необъяснимым".
Кроме того, в Ленинградской области найдено тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Он оставил предсмертную записку. О смерти чиновника стало известно 25 февраля.
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