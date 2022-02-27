Финансовый директор Газпрома покончил с собой

Он оставил предсмертную записку.
В Ленинградской области найдено тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Он оставил предсмертную записку.
О смерти чиновника стало известно 25 февраля. В полицию поступило сообщение о гибели мужчины в элитном поселке Ленинское, Ленинградской области. Об этом сообщают рос СМИ.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 61-летнего Александра Тюлякова - заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Мужчина повесился в гараже-пристройке.
До назначения в ЕРЦ Александр Тюляков с марта 2014 года работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" - 100-процентной дочки Газпрома, которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в девять регионов России.
В Газпроме не прокомментировали ситуацию.
Месяц назад в поселке Ленинское также был обнаружен мертвым 60-летний руководитель транспортной службы "Газпром инвеста" Леонид Шульман.
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