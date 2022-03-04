Российский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИ

Михаил Уотфорд был найден мертвым в своем гараже / Фото flickr.com, nypost.com

Российский олигарх Михаил Уотфорд был найден повешенным 28 февраля в своем поместье в графстве Суррей на юге Англии.

Власти заявили, что обстоятельства смерти 66-летнего Уотфорда не выглядят подозрительными, но назвали это "необъяснимым", пишет New York Post.

Уотфорда нашли в гараже.

Его соратники и друзья говорят, что смерть Уотфорда выглядит подозрительной после покушения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

"На его душевное состояние могла повлиять ситуация в Украине. Время его смерти и вторжения в Украину, безусловно, не было случайным", — заявил друг семьи.

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Уотфорд - отец троих детей. Родился в Украине. Его настоящее имя Михаил Толстошея, которое он сменил после того как переехал в Великобританию.

Он жил в особняке в Суррее со своей женой-эстонкой Джейн после того, как они переехали из Лондона.

Уотфорд сколотил свое состояние на добыче нефти и газа в 90-е, а в начале "нулевых" эмигрировал в Британию.

Как сообщал Главред, в Ленинградской области найдено тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Он оставил предсмертную записку. О смерти чиновника стало известно 25 февраля.