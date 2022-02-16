Не дошел домой из школы: на Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего 6-летнего мальчика

На поиски ребенка бросили все силы правоохранители и местные жители.
В Днепропетровской области нашли мервим 6-летнего мальчика, который пропал накануне – вечером во вторник, 15 февраля.
Тело ребенка нашли подо льдом на местной реке Соленая, сообщает пресс-служба ГСЧС.
6-летний мальчик перед этим утром пошел в школу, однако домой после уроков не вернулся. Родители забили тревогу и вызвали полицию. Мальчика несколько часов искали полицейские и местные жители. Нашли его подо льдом на реке.
Об обнаружении тела ребенка в селе Новопавловка Синельниковского района спасателям сообщили в 20:00.
"Тело утонувшего ребенка обнаружили на поверхности водоема подо льдом в 15-ти метрах от берега. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
О поиске 6-летнего Ярослава сообщали также в группе "Поиск пропавших детей" в Facebook – через соцсети волонтеры собирали поисковую группу. В комментариях к сообщению позже сообщили, что мальчик утонул в реке.
Ранее сообщалось, что в Харькове 12-летний подросток был вынужден жить в холодном жилье и спать на полу. Голодного ребенка подкармливали соседи, ведь дома совсем не было еды. Ребенка забрали у горе-матери.
Также на Полтавщине загадочно умерла 3-летняя девочка. У ребенка была повышенная температура, а затем диагностировали отек головного мозга. Спасти девочку не удалось.
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