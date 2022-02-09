В Харькове ребенок спал на полу и просил есть у соседей, пока мама пьянствовала

12-летний мальчик спал на полу и просил есть у соседей/ "Харьковские известия"

В Харькове 12-летний подросток был вынужден жить в холодном жилище и спать на полу. Голодного ребенка подкармливали соседи, ведь дома совсем не было еды.

Мать мальчика в это время ходила пить к знакомым, сообщают "Харьковские известия".

Этот случай выявили инспекторы ювенальной превенции и работники службы по делам детей, которые ходили проверять состояние проживания в семьях.

"То, что увидели инспекторы, нельзя было назвать хорошим жильем для ребенка. В помещении было холодно и грязно, повсюду царило запустение и беспорядок. К тому же, во всем доме не было и крошки еды", – пишет издание.

У ребенка не было своей кровати – ему приходилось стелить на пол ватное одеяло и так спать. Неравнодушная соседка подкармливала мальчика.

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После того, что увидели инспекторы, ребенка из семьи изъяли. Мальчик сейчас находится в детской больнице, где проходит медицинское обследование.

Против матери составили два админпротокола – о невыполнении родительских обязанностей и домашнем насилии.

Напомним, на Полтавщине мать оставила своего 5-летнего ребенка самого в неотапливаемом холодном доме, и исчезла куда-то на двое суток. Девочка заболела и попала в больницу. Теперь мать раскаивается в содеянном и хочет забрать ребенка.

Также ранее сообщалось, что в Одесской области 29-летняя мать поила младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ему плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси. Когда ребенка госпитализировали, мальчик весил еще меньше, чем при рождении.

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