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Даже не приходит в больницу: мать, которая кормила младенца смесью с самогоном, отказалась от него

8 февраля 2022, 10:39

Женщина утверждает, что все произошло случайно.

На Одесчине мать поила младенца самогоном / скриншот с видео

В Одесской области 29-летняя мать поила младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ей плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси.

Мать уже написала заявление об отказе от ребенка, пишет "ТСН".

29-летняя женщина жила с ребенком в одной комнате с 79-летним больным пневмонией мужчиной, выяснили работники соцслужб.

"13 лет назад она родила первого мальчика своего в соседском доме. И она сразу от ребенка отказалась, потому что некуда было идти", — заявила директор территориального центра социального обслуживания Лариса Незгодинская.

Из бутылочки со смесью пахло спиртным

12 января Валентина во второй раз родила здорового мальчика, но дома он начал стремительно терять вес. Каждый раз, когда приходили медики, младенец спал. А во время очередного визита, уже с соцработницей, застали ребенка рядом с больным пневмонией сожителем. Женщину попросили показать, как она кормит сына и хватает ли ему пищи. Социальные работники говорят, что, когда они попробовали смесь, то почувствовали в ней алкоголь.

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"Для ребенка это – смертельно, ребенок не набирал в вес. Это могло привести к смерти ребенка. Было бы алкогольное отравление", – говорит медицинская сестра Елена Шитря.

Выбрала сожителя, а не ребенка

29-летняя Валентина и ее брат Степан уверяли, что алкоголь случайно попал в бутылочку с детской смесью. Но соседи рассказали, что взрослые жаловались, что ребенок мешает им своим плачем.

Женщине предложили по меньшей мере немедленно отправить в больницу больного сожителя, чтобы он не подвергал опасности малыша. Однако она решила отказаться от ребенка.

"Она сразу сказала, что можете забрать ребенка", — говорит староста села Виталий Колесниченко.

"Когда ребенка госпитализировали, он весил еще меньше, чем при рождении"

Женщина не посещает ребенка в больнице, а врачи говорят, что его состояние было ужасающим. Также мать отказывается говорить с журналистами, с сельсоветом и даже с жалеющими ее соседями. Через несколько дней в больнице Саша начал набирать вес, его щечки порозовели, он улыбается медсестрам. Судьбу малыша должна решить служба по делам детей. Возвращать его к матери пока небезопасно.

Просто "перепутала"

Напомним, инцидент произошел в селе Исаево Одесской области Березовского района. Медики обратили внимание, что младенец, которому исполнилось всего 20 дней, перестал набирать вес. Сама мать утверждает, что сделала это не специально. По ее словам, водку из чашки она перепутала с водой и налила в ковшик, после чего смесь попала в бутылочку.

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Автор: Сергей Кущ
viber
новости Одессы ребенок
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